Игорь Додон поздравил граждан с 661-й годовщиной создания Молдавского государства

Игорь Додон поздравил граждан с 661-й годовщиной создания Молдавского государства

Сегодня исполняется 661 год со дня основания Молдавского государства. Это знаменательная дата в нашей истории, напоминающая об освобождении Молдовы от иноземного господства, считает президент Игорь Додон.  По случаю даты глава государства обратился к гражданам с поздравительным посланием. 

Молдавская государственность, отметил он, как известно, насчитывает столетия. 2 февраля 1365 года венгерский король признал независимость Молдавского княжества, и с тех пор прошли столетия, за которые мы много раз теряли суверенитет, но сохранили память о совместном проживании в собственном государстве.

– Земля, в которой покоятся наши предки; край, где мы растим детей; наш общий родной дом – это всё наша страна Республика Молдова, сохраняющая преемственность исконной молдавской государственности. Призываю вас с достоинством беречь унаследованные от предков ценности, гордиться нашей принадлежностью, Штефаном Великим, который навеки вписал имя молдавского государства и народа в многовековую историю Европы, – подчеркнул президент. 

 

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