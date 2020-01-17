Игорь Додон поздравил дипломатов с их профессиональным праздником

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Ниже публикуем текст обращения без сокращений.

Уважаемые члены дипломатической службы,

Торжественное мероприятие, которым вы сегодня отмечаете свой профессиональный праздник – День дипломата – для меня приятная возможность обратиться к вам с тёплыми и сердечными поздравлениями, со словами искренней благодарности за профессиональное участие в реализации внешней политики нашей страны.

Хочу заверить вас в том, что ценю усилия, предпринимаемые вами для углубления партнёрств и стратегических связей Республики Молдова, для укрепления статуса нашей страны как стабильного и надёжного партнёра, для повышения уровня доверия к политической власти государства. Призываю вас сохранять и в дальнейшем дух укрепления и развития дипломатических отношений.

Своим ежедневным трудом вы формируете имидж страны и обеспечиваете условия для реформирования государственных институтов. Доказательством этого являются и встречи с соотечественниками из диаспоры, благодаря которым нам удаётся установить прочную, абсолютно необходимую связь.

Я неоднократно подчёркивал, что являюсь сторонником проактивной сбалансированной внешней политики, проводимой на благо людей. Очень важно, чтобы хорошие дела и решения, которые принимаются на уровне дипломатических и консульских представительств, в министерстве, ощущались нашими гражданами повсюду: как в стране, так и за рубежом. Будем же и впредь руководствоваться принципом, согласно которому дипломатическая служба должна действовать в интересах гражданина.

Пользуясь прекрасной возможностью, хочу выразить благодарность членам аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса за конструктивный диалог, который мы наладили, главным образом, в прошлом году, и за полную поддержку в недавних исторических событиях.

Призываю вас служить исключительно интересам Республики Молдова, целям ее социально-экономического развития и повышения благосостояния граждан. Желаю вам крепкого здоровья, сил и упорства в защите национальных ценностей.