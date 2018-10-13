Игорь Додон поздравил борца Александрина Гуцу, завоевавшего золотую медаль на Молодежных Олимпийских играх

Игорь Додон поздравил борца Александрина Гуцу, завоевавшего золотую медаль на Молодежных Олимпийских играх

Президент поздравил молдавского чемпиона по борьбе греко-римского стиля Александрина Гуцу с победой на Молодежных Олимпийских играх.

На Олимпийских играх, которые проходили в Буэнос-Айресе, Александрин Гуцу одержал три победы над соперниками из Колумбии, Туниса и России и завоевал золотую медаль.

Стоит отметить, что ранее на Олимпийских играх в Буэнос-Айресе высшую награду получила наша пловчиха Татьяна Салкуцан.

– С такой молодежью у Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.

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