Игорь Додон поздравил борца Александрина Гуцу, завоевавшего золотую медаль на Молодежных Олимпийских играх

Президент поздравил молдавского чемпиона по борьбе греко-римского стиля Александрина Гуцу с победой на Молодежных Олимпийских играх.

На Олимпийских играх, которые проходили в Буэнос-Айресе, Александрин Гуцу одержал три победы над соперниками из Колумбии, Туниса и России и завоевал золотую медаль.

Стоит отметить, что ранее на Олимпийских играх в Буэнос-Айресе высшую награду получила наша пловчиха Татьяна Салкуцан.

– С такой молодежью у Молдовы есть будущее! – отметил Игорь Додон.