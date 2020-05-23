Игорь Додон поздравил Анатолия Карпова с днём рождения

Игорь Додон поздравил Анатолия Карпова с днём рождения

Глава молдавского государства поздравил своего друга, прославленного российского шахматиста, международного гроссмейстера, депутата Государственной Думы Анатолия Евгеньевича Карпова с 69-летием. Президент пожелал ему долгих счастливых лет жизни и крепкого здоровья.

– Буду рад снова видеть его в гостях в Кишиневе, где мы вместе откроем шахматную школу имени Анатолия Карпова! – написал Додон. 

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