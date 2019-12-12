Игорь Додон посетил в Бельцах лицей и детсад (ФОТО, ВИДЕО)

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В городе Бельцы Игорь Додон посетил теоретический лицей имени Николая Васильевича Гоголя, где в настоящее время обучаются более 1000 учеников. Глава государства побеседовал с администрацией и педагогическим коллективом учебного заведения; они рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются, и о красивых результатах, полученных детьми на различных национальных и международных конкурсах.

– Ценю тот факт, что лицей имени Гоголя успешно внедряет современные инновационные педагогические идеи. Добавил, что до конца текущего года лицею будет подарены 25 компьютеров для занятий по информатике, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

После этого он отправился в 20-й детский сад города Бельцы.

– Меня порадовал спектакль с участием малышей, которым были подарены сладости и игрушки. Кроме того, отметил, что до конца текущего года дошкольному учреждению будут переданы в дар электрическая печь и холодильник, в которых есть острая необходимость. Заверил всех в том, что буду и далее прилагать усилия для обеспечения безопасной и комфортной среды для воспитания и обучения детей в дошкольных учебных заведениях. Сердечно поздравил всех воспитателей и малышей с наступающими новогодними праздниками и пожелал им счастливого нового года, – добавил он.