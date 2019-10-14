Игорь Додон посетил строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в Вулканештах и поздравил жителей с праздником (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон посетил строящийся храм Покрова Пресвятой Богородицы в Вулканештах и поздравил жителей с праздником (ФОТО, ВИДЕО)

Вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым и башканом Гагаузской автономии Ириной Влах Игорь Додон посетил строящийся Храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Вулканешты.

– Побеседовал с настоятелем и прихожанами, поздравил с праздником Покрова и вместе с ними помолился за мирное небо над нашей страной, пообещав содействие в завершении строительства церкви. Кроме того, вместе с российским послом передали в дар храму церковную утварь, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Завершающим мероприятием сегодняшнего дня стало празднование Храма города Вулканешты. Глава государства приветствовал тысячи собравшихся, поздравил их с днем города и праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Игорь Додон пожелал местным жителям счастья и благополучия, заверив их в дальнейшей поддержке со стороны Администрации Президента.

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