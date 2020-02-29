Игорь Додон посетил лицей в городе Костешть (ФОТО)

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В ходе поездки по Рышканскому району президент Молдовы Игорь Додон отправился в город Костешть на берегу реки Прут, где посетил теоретический лицей им. С. Лукача.

Глава государства побеседовал с администрацией школы и представителями местных властей, выслушал их просьбы и обещал решить перечисленные проблемы. В частности, лицей нуждается в ремонте одного из учебных корпусов.

– Был приятно удивлён великолепным состоянием основного здания лицея, в котором обучаются более 300 учащихся, хотя он может вмещать 1 100 детей. Благодаря проекту, профинансированному Всемирным банком, классы оснащены новейшей мебелью и оборудованы всем необходимым для учебного процесса. Есть также просторный спортивный зал и разнообразный инвентарь для многих видов спорта, – написал Додон на своей странице в социальных сетях.

Кроме того, президент поблагодарил педагогов за усердный труд на благо подрастающего поколения и заверил в том, что руководство Республики Молдова будет и далее уделять внимание развитию системы образования и учебных заведений страны.