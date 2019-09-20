Игорь Додон посетил КС и вручил удостоверения судьям (ФОТО, ВИДЕО)

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В пятницу президент Молдовы Игорь Додон посетил Конституционный суд. Глава государства поприветствовал коллектив учреждения и судей, недавно назначенных парламентом, правительством и Высшим советом магистратуры.

Согласно установленной процедуре президент вручил удостоверения судей Высокой инстанции, а также поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов и усердия в профессиональной деятельности. Вместе с тем Игорь Додон обратил внимание судей КС на ту важную роль, которая отведена им в деле восстановления имиджа Конституционного суда и доверия граждан к юстиции.

– В последнее время у КС был определенный имидж. Хочу заверить вас в нашей полной поддержке. Уверен, что, несмотря ни на что, вы являетесь профессионалами. Успехов вам! Заверяю вас в том, что со стороны администрации президента и, надеюсь, и других учреждений на вас не будет оказываться давление. Не должно быть давления. Вы должны быть примером для всей судебной системы РМ, – сказал он.