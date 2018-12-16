Игорь Додон посетил детский дом “Блаженный Иосиф”, получивший помощь от Фонда ”Din Suflet” (ФОТО)

Игорь Додон посетил детский дом “Блаженный Иосиф”, получивший помощь от Фонда ”Din Suflet” (ФОТО)

Вчера, 15 декабря, глава молдавского государства посетил столичный детский дом «Блаженный Иосиф», который получил помощь от Благотворительного фонда ”Din Suflet”.

В уходящем году при поддержке Фонда, который находится под патронажем первой леди, в этом детском доме была установлена противопожарная сигнализация, чтобы 65 воспитанников, находящихся сегодня в учреждении, были в безопасности. Кроме того, детдому подарили стиральную машину, в которой была острая необходимость.

– Учитывая приближающиеся зимние праздники, мы подарили детям книги, фрукты и сладости, а они показали отличные выступления и от души поблагодарили за полученные подарки. Пожелал детям счастливых праздников, отметив, что Фонд ”Din Suflet” будет и далее оказывать им поддержку, – написал Игорь Додон на свой странице в социальной сети.

Стоит отметить, что детский дом «Блаженный Иосиф» занимается защитой и обучением детей-сирот, а также детей из неблагополучных, неполных и социально уязвимых семей.

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