Игорь Додон пообщался в Израиле с лидерами более 20 стран и пригласил Макрона в Молдову (ВИДЕО)

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Продолжается рабочий визит президента в Израиль. Накануне Игорь Додон пообщался с лидерами более чем 20 стран. Глава государства кратко рассказал о нескольких самых важных беседах.

В частности, Игорь Додон провел неформальную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ее ходе президент подтвердил приглашение своему коллеге совершить официальный визит в нашу страну.

– Последний раз Президент Французской Республики был с визитом в РМ в конце 90-х годов. То есть, более чем 20 лет назад. Он сказал, что рассмотрит это приглашение, и, будем надеяться, что согласится, – рассказал Додон.

Неофициальную беседу Игорь Додон провел и с президентом Германии. Франк-Вальтер Штайнмайер пригласил президента Молдовы принять участие в Конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 13 по 15 февраля. Глава государства принял приглашение и выразил надежду на то, что на “полях” этого мероприятия диалог глав двух государств продолжится.

А президент Италии Серджо Маттаррелла пригласил Игоря Додона совершить визит в эту страну и в Ватикан в первой декаде марта для проведения встреч на высшем уровне: с Папой Римским, а также с премьер-министром и с лидером Италии.

Еще одна беседа прошла с президентом Австрии. Глава государства выразил надежду на то, что обмен мнениями на уровне руководства стран продолжится в апреле.