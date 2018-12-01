Игорь Додон пообщался с жителями села Джолтай и пообещал решить их проблемы (ФОТО)

Игорь Додон пообщался с жителями села Джолтай и пообещал решить их проблемы (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня впервые посетил село Джолтай в Гагаузии и принял участие в молебне в местной церкви Святой Троицы.

Как и во время каждой поездки по стране, в этот раз глава государства побеседовал с местными жителями, чтобы из первых уст узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются. Игорь Додон заверил сельчан в том, что обозначенные проблемы будут в кратчайшие сроки изучены, и по ним предложат варианты решения.

Отметим, что в селе Джолтай на президентских выборах 2016 года 100% жителей проголосовали за кандидатуру Игоря Додона.

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