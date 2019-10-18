Игорь Додон пообщался с односельчанами в Садова и навестил многодетные семьи и супругов – долгожителей (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение поездки в свое родное село Игорь Додон провел беседу с односельчанами перед местным Домом культуры.



В ходе встречи жители Садова рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются, и попросили поддержки в их решении. В связи с этим Игорь Додон отметил, что так же, как он помог раньше в ремонте дороги в центре села, в освещении улиц, газификации, ремонте объектов социального значения, он и дальнейшем будет оказывать помощь, необходимую для развития этого села, а также всех населенных пунктов нашей страны.

Кроме того, в ходе мероприятий, посвященных Году семьи, президент традиционно поздравил супружескую пару долгожителей и две многодетные семьи из Садова. Василе и Ядвига Догот живут вместе уже 65 лет. Игорь Додон выразил им глубокое уважение за мудрость и терпение, которое они пронесли через десятилетия, и пожелал им долгой жизни рядом с родными людьми.

Также глава государства пожелал смелости, здоровья и много радости семье Василе и Кристины Ангел, которые воспитывают четырех детей в возрасте от 4 до 10 лет, а также семье Николая и Сильвии Гуцу, воспитывающих четырех детей и ждущих пятого.

– Подчеркнул, что забота о семье и детях – приоритет администрации президента, в связи с чем прилагаются все усилия с целью создания гармоничной среды для их развития, – добавил Додон.