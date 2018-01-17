Игорь Додон пообещал помочь открыть первый дом престарелых в Бессарабке

Президент провел рабочую встречу с председателем Бессарабского района Петром Пушкарем. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в стране и регионе, обсудили цели и задачи на текущий год.

Глава государства приветствовал намерение районного руководства начать реализацию ряда социальных проектов для жителей района и заявил, что полностью поддерживает подобные инициативы.

Отметил, что окажем необходимую помощь для открытия первого дома престарелых в Бессарабке. Также, при поддержке Благотворительного фонда “Din suflet”, будем оказывать содействие в ремонте и восстановлении детских садов района, будет построено несколько спортивных площадок в селах Бессарабского района в рамках кампании “Люблю Молдову”,- подчеркнул Игорь Додон по итогам проведенной встречи, напомнив, что целью кампании является строительство 300 спортивных комплексов в крупнейших селах страны в течение мандата Президента Республики Молдова.