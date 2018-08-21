Игорь Додон получил поздравление с Днем независимости от президента Австрии (DOC)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен адресовал своему молдавскому коллеге Игорю Додону поздравление в связи с Днем независимости Республики Молдовы, который отмечается 27 августа.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский, партнеры из Вены пожелали счастливого будущего нашей стране.
Напомним, ранее Игорь Додон получил поздравительные письма от Папа римского Франциска, короля Испании Филиппа и Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.
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