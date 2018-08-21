Игорь Додон получил поздравление с Днем независимости от президента Австрии (DOC)

Игорь Додон получил поздравление с Днем независимости от президента Австрии (DOC)

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен адресовал своему молдавскому коллеге Игорю Додону поздравление в связи с Днем независимости Республики Молдовы, который отмечается 27 августа.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский, партнеры из Вены пожелали счастливого будущего нашей стране.

Напомним, ранее Игорь Додон получил поздравительные письма от Папа римского Франциска, короля Испании Филиппа и Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий



Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md