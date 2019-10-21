Игорь Додон подвел итоги выборов: главные выводы главы государства

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Местные выборы прошли свободным и демократическим путём. Это возврат к нормальному состоянию после многих лет, когда электоральное состязание было сильно усугублено некорректными методами, которые практиковали определенные партии или политики, пытавшиеся решать вместо граждан. И этот дух нормальности прошедшей предвыборной кампании и вчерашнего голосования является лучшим результатом и еще одним сигналом о том, что Республика Молдова идет по верному пути. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Молдовы Игорь Додон.

Глава государства поздравил всех граждан, пришедших на избирательные участки, и поблагодарил их за проявленный гражданский дух. Он выразил слова благодарности и тем учреждениям, которые участвовали в организации выборов, за их профессионализм. Кроме того, он направил свои поздравления партиям и кандидатам, участвовавшим в гонке, за то, как они действовали в ходе выборной кампании, за состязание, прошедшее без серьезных инцидентов.

– Однако ещё предстоит многому научиться из недавно прошедших выборов; низкая явка должна быть тревожным сигналом для всего политического класса, сигналом о том, что политики должны вернуться к своим гражданам, работать для них и добиваться их доверия, в том числе тех, кто вчера решил не голосовать, – написал президент.

Что касается политического эффекта выборов, Игорь Додон отметил превосходный результат ПСРМ – партии, которую он создал не так много лет назад и которая недавно стала крупнейшей парламентской партией, а вчера официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны благодаря получению самой широкой поддержки на всеобщих местных выборах.

– Очень хороший результат достигнут на выборах в Кишиневе, где партия увеличила представительство в Муниципальном совете и уверенно победила в первом туре выборов мэра. Это беспрецедентно высокий уровень доверия, достигнутый социалистами на выборах, но это и большая ответственность, – добавил он.

Теперь, подчеркнул Додон, партиям нужно незамедлительно взяться за работу. Глава государства призывает политиков всех партий проявлять уважение к каждому голосу, отданному ими гражданами, относиться с максимальным уважением к полученным голосам и как можно скорее начать подлинную работу для граждан в районных и местных советах, поставить во главу угла решение проблем, с которыми люди сталкиваются на местном уровне, и вопросов, связанных с развитием населенных пунктов.

– Кроме того, призываю партии и политиков проявить политическую зрелость в ходе кампании ко второму туру выборов, провести корректную электоральную кампанию в демократическом духе, с упором на поиск решений проблем, с которыми сталкиваются граждане, а не с выпадами в адрес других людей. У нас много населенных пунктов, где будут состязаться кандидаты от ПСРМ И ACUM – двух политических сил, сформировавших правящую коалицию. Считаю важным, чтобы политики из этих партий понимали не только «ставки» второго тура, но и гораздо более высокую значимость будущего страны и всего того, что им предстоит сделать совместно в дальнейшем. Трудности для коалиции только начинаются, а чтобы выполнить обязательства, взятые по Соглашению между партиями, его подписавшими, есть необходимость работать вместе и после этих выборов, – подытожил он.