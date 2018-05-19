Игорь Додон планирует встретиться с президентом Франции (ВИДЕО)

Президент Молдовы выразил надежду на скорейшую беседу с Эмманюэлем Макроном.

Об этом он рассказал в ходе телепередачи “Пятница с Анатолием Голя” на канале RTR Moldova. Додон сказал, что их встреча с Макроном ещё не подтверждена, но главы двух государств должны встретиться в обязательном порядке.

– Есть очень много вещей, которые мы должны обсудить. У нас хорошие двухсторонние отношения с Французской Республикой, и я надеюсь, что такая встреча всё же состоится, – заявил президент.

Что касается места и времени встречи, глава государства предположил, что она может состояться в Санкт-Петербурге на Всемирном экономическом форуме, запланированном на 24-26 мая, который Игорь Додон также изъявил желание посетить. Если встреча не состоится на форуме, то главы двух государств смогут сесть за переговорный стол в Ереване на саммите Франкофонии, который состоится во второй половине текущего года, и куда президент Молдовы также планирует поехать.