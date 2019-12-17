Игорь Додон озвучил 5 важных инициатив в поддержку бизнеса (ВИДЕО)

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Руководство страны должно оказывать поддержку тем, кто создает рабочие места и инвестирует в нашу страну. Об этом президент заявил в рамках экономического форума, в котором впервые вместе приняли участие глава государства, спикер парламента и премьер-министр.

Президент с сожалением признал, что по причине отсутствия необходимых условий в последние годы многие предприниматели были вынуждены закрыть свой бизнес и уехать из Молдовы. Новое руководство страны намерено исправить эту ситуацию. В связи с этим Игорь Додон озвучил 5 инициатив для поддержки деловой среды в Молдове.

1. Снизить давление на предпринимателей и исключить право проведения рейдов и контроля со стороны структур МВД. Игорь Додон считает, что Министерство внутренних дел и полиция не должны заниматься контролем экономической деятельности.

– МВД должно заниматься расследованием преступлений, ДТП, случаев трафика людей, а не устраивать маски-шоу у экономических агентов. В ближайшее время президент выступит с такой инициативой, чтобы законодательно исключить эти полномочия у Министерства внутренних дел, – пояснил он.

2. Поддержка отечественного производителя.

В продолжение своего выступления Игорь Додон отметил, что Молдова импортирует многое из того, что сама может производить. Глава государства выступил за то, чтобы изменить эту ситуацию путем создания необходимых условий для молдавских производителей.

– В магазинах должны быть отечественные продукты, не только импортные. Поэтому мы законодательно создадим условия, чтобы молдавский производитель присутствовал в крупных торговых сетях, – сказал он.

3. Инфраструктурные проекты.

Глава государства также с сожалением отметил, что прошлые власти не уделяли должного внимания инфраструктурным проектам. Уже в следующем году ситуация изменится, заверил он. Будут вложены инвестиции в дорожную инфраструктуру, в создание, по меньшей мере, еще одного международного аэропорта, а также в железную дорогу Молдовы.

4. Создание индустриальных платформ в каждом районе страны.

Игорь Додон отметил, что в каждом районе должны быть созданы индустриальные платформы, чтобы инвесторы могли создавать рабочие места не только в Кишиневе, но и по всей республике.

5. Разобраться с так называемым “Законом о миллиарде”

После так называемой “кражи века” государственный бюджет, а значит все мы вынуждены оплачивать ее последствия. Как известно, в 2014-2015 годах Национальный банк выдал срочные кредиты трем известным банкам под гарантии правительства, которое выпустило государственные облигации на сумму более 13 млрд. леев со ставкой 5% годовых. В результате государство должно в течение 25-ти лет погасить за счет бюджетных средств более 20 млрд. леев. В связи с этим Игорь Додон выступит с инициативой, которая снизит это бремя.

– Мы сделаем всё для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. У нас есть для этого и желание, и необходимый консенсус на уровне руководства страны. Всё это можно сделать очень быстро, если будет диалог и открытость. Обещаю, что с нашей стороны эта открытость будет, – заключил он.