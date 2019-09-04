Игорь Додон отправился в Брюссель на борту рейсового самолета в эконом-классе

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Глава государства остается верен своим традициям. Как уже заведено, президент отправляется в заграничные поездки обычными рейсовыми самолетами и выбирает эконом, а не бизнес-класс. Не стал исключением и нынешний визит в столицу Бельгии, куда Игорь Додон вылетел этим утром.

Напомним, что визит президента в Брюссель продлится два дня. В рамках поездки глава государства встретится с Председателем Европейского Парламента Давидом-Марией Сассоли, Верховным Представителем ЕС по внешней политике и безопасности Федерикой Могерини, европейским комиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Маккалистером и Председателем Сената Бельгии Сабин Ларюэль.

– В ходе этих бесед будут затронуты многие вопросы, касающиеся реализации реформ в нашей стране, развития торгово-экономического сотрудничества с европейскими партнёрами, энергетические вопросы, региональная безопасность и т.д, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Фото: Ernest Vardanean