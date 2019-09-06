Игорь Додон отправился с визитом в Москву: завтра президент встретится с Владимиром Путиным

Глава государства отправился сегодня вечером с однодневным рабочим визитом в Москву. 7 сентября Игорь Додон проведет переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– Обсудим весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину. Кроме того, будем говорить о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны, – сообщил президент на своей странице в соцсети.