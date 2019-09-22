Игорь Додон отправился с рабочим визитом в США

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Президент Молдовы Игорь Додон отправился сегодня в США с рабочим визитом, который продлится неделю и будет включать много мероприятий в Нью-Йорке.

Главное из них – выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства намерен говорить проблемах и достижениях Республики Молдова, об особенностях ее внутренней и внешней политики, о перспективах урегулирования приднестровского конфликта и многом другом.

Кроме того, в Нью-Йорке у Игоря Додона пройдут двусторонние встречи с рядом зарубежных лидеров и представителями американского руководства, с влиятельными еврейскими организациями и деловыми кругами.

– Считаю эту поездку одной из важнейших в этом году с точки зрения реализации курса на взвешенную внешнюю политику, – написал президент на своей странице в соцсети.