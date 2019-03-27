Игорь Додон открыл еще один спорткомплекс, построенный по его инициативе (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Единецкий район, чтобы принять участие в открытии спортивного комплекса в городе Купчинь и ознакомиться с ходом работы сахарного завода и фабрики молочных продуктов в этом же городе.

Открытие сооружения в Купчинь является частью начатого в 2017 году под патронатом Президента Республики Молдова национального проекта по реабилитации спортивной инфраструктуры. Этот комплекс включает футбольную, волейбольную, баскетбольную, теннисную площадку, тренажеры для фитнеса, детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых.

– Приветствовал жителей города, выразив надежду на то, что эта площадка внесет разнообразие в их жизнь и досуг и мотивирует на занятие спортом. В то же время заверил местных жителей в намерении и далее уделять повышенное внимание развитию спорта в нашей стране, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, что Национальная программа восстановления спортивной инфраструктуры предусматривает строительство 300 спорткомплексов в различных населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности, и проводится в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» и в партнерстве с Благотворительным фондом первой леди «Din suflet».