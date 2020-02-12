Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были обнародованы сегодня в столице. 

Согласно итогам, наибольшее количество опрошенных – 39,8% – больше всего доверяют Игорю Додону. На втором месте, с отставанием почти более чем в 13%, лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду – у нее 26,5%. Примечательно, что более половины населения, 58,2%, ей не доверяют. На третьем месте – председатель парламента Зинаида Гречаный с 26,2%. Далее следуют Илан Шор (15,2%), Павел Филип (13%), Ренато Усатый и Владимир Воронин (по 12,8%), Андрей Нэстасе (10,2%), Дорин Киртоакэ (9%).

Опрос общественного мнения проводился компанией “Intellect Group” по собственной инициативе и на собственные средства с 3 по 10 февраля. В исследовании приняли участие 1074 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md