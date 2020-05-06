Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

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Глава государства продолжает занимать первое место в рейтинге политиков, которым граждане доверяют больше всего. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 6 мая.

Согласно итогам, о доверии президенту заявили 24,2% опрошенных. Это первое место рейтинга. На втором – лидер ПДС Майя Санду, у нее 11,4%. На третьем, с огромным отставанием, председатель “Нашей партии” Ренато Усатый – всего 2,4%. Следом за ним Андрей Нэстасе – 2,3%. Остальные набрали менее 2%.

Опрос общественного мнения “Электоральный барометр – 2020, май” проводился компанией iData с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 931 респондент. Погрешность составляет +/-3,2%.

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