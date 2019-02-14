Игорь Додон остается лидером народного доверия: число граждан, довольных деятельностью президента, выросло за месяц на 10%

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Таковы данные очередного опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в Кишиневе.

Согласно итогам исследования, Игорь Додон остается фаворитом народного доверия – об этом заявили 24% граждан, это первое место рейтинга. Число граждан, которые больше всего доверяют именно главе государства, выросло на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем. Более того, наибольшее количество опрошенных хотели бы проголосовать за кандидатуру Игоря Додона по своему одномандатному округу – об этом заявили 8,2%.

Кроме того, в рамках опроса гражданам также показали 10 фото молдавских политиков и попросили выбрать того, кому они доверяют больше всего. Первое место вновь занял Игорь Додон – его фотографию выбрали 31,9%.

Примечательно, что число граждан, довольных деятельностью главы государства, выросло более чем на 10% за месяц. Если в январе их количество, согласно опросу, составляло 32,2%, то в феврале – уже 42,7%.

Опрос проводился компанией IData – Date Inteligente с 6 по 13 февраля. В нем приняли участие 1123 человека. Погрешность составляет +/- 2,92%.