Игорь Додон остается безоговорочным лидером народного доверия

Игорь Додон остается безоговорочным лидером народного доверия

Главе государства доверяет более половины населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня, 24 июня. 

Согласно итогам опроса, главе государства доверяют 53,7% граждан – то есть, более половины населения страны. Кроме того, у Игоря Додона самый низкий антирейтинг из всех молдавских политиков.

На втором месте по уровню доверия – премьер-министр Майя Санду с 35,6%, на третьем – вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе с 31,4%. Спикер парламента Зинаида Гречаный расположилась на четвертом месте с 27,5%, а на пятом – кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах с 16,2%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. Погрешность составляет +/-3%.

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