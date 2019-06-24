Игорь Додон остается безоговорочным лидером народного доверия

0

Главе государства доверяет более половины населения страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, обнародованные сегодня, 24 июня.

Согласно итогам опроса, главе государства доверяют 53,7% граждан – то есть, более половины населения страны. Кроме того, у Игоря Додона самый низкий антирейтинг из всех молдавских политиков.

На втором месте по уровню доверия – премьер-министр Майя Санду с 35,6%, на третьем – вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе с 31,4%. Спикер парламента Зинаида Гречаный расположилась на четвертом месте с 27,5%, а на пятом – кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах с 16,2%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. Погрешность составляет +/-3%.