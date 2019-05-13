Игорь Додон остается безоговорочным лидером народного доверия, – опрос

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается фаворитом доверия граждан. Об этом свидетельствует очередной опрос общественного мнения, результаты которого были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, главе государства доверяют 41,4% граждан. Это безоговорочное первое место рейтинга. На втором месте – лидер ПДС Майя Санду, которой доверяют в 4 раза меньше граждан – 10,9%. На третьем – председатель Демократической партии Влад Плахотнюк с 10,5%. В топ-5 политиков, которым граждане доверяют больше всего, вошла также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный с 7,3%.

Примечательно также, что деятельность президента положительно оценивает более половины населения – 52,8%. Это также первое место рейтинга.

Уверенным лидером опроса является и администрация главы государства, которая впервые за долгие годы поднялась на второе место рейтинга доверия граждан различным институтам, набрав 51,5%. На первом месте – церковь. Примечательно, что правительство занимает по этому показателю лишь 8 место, а парламент – 14.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы. В нем приняли участие 1189 человек.