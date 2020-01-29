Игорь Додон остается безоговорочным фаворитом народного доверия, – опрос

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон уверенно лидирует в предпочтениях граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “Intellect Group”.

Согласно итогам исследования, 38,4% испытывают высокое доверие к главе государства. Это первое место рейтинга. На втором расположилась председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. У нее 26,4%. На третьем месте Майя Санду с 23,1%. В топ-5 также вошел генеральный примар Кишинева Ион Чебан с 15,1%.

Кроме того, наибольшее число граждан нашей страны считают, что именно Игорь Додон является тем политиком, который может изменить ситуацию в Молдове к лучшему. Об этом заявили 32,4% опрошенных. На втором месте с почти 10%-ным отставанием – лидер ПДС Майя Санду, 22,6%. На третьем – лидер демократов Павел Филип, у него 6,9%. Свои надежды с Иланом Шором связывают всего 3,5% респондентов, с Андреем Нэстасе – 3,3%, с Ренато Усатым – 2,2%, с Владимиром Ворониным – 2,1%.

Опрос общественного мнения проводился с 16 по 23 января. В нем приняли участие 1134 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.