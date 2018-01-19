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Игорь Додон окунулся в прорубь на Крещение (ВИДЕО)

Игорь Додон окунулся в прорубь на Крещение (ВИДЕО)

Глава государства отметил, что соблюдает эту традицию много лет. 

Президент Молдовы Игорь Додон окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства решил сохранить верность традиции, несмотря на то, что, как он вчера сам признался в эфире частного телеканала, он простужен.

– Окунаться в ледяную воду на Крещение – красивая традиция. Так мы укрепляем веру и закаляем тело и дух. Соблюдаю эту традицию много лет, и стараюсь сохранять ее христианскую значимость, как завещали нам предки, – отметил президент на своей странице в соцсети, опубликовав видеозапись.

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