Игорь Додон обсудил вопросы урегулирования приднестровского конфликта с главой миссии ОБСЕ в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент провел рабочую встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся процесса урегулирования приднестровского конфликта.

В частности, они говорили о намеченном на октябрь совещании участников переговорного формата 5+2. Также рассмотрели перспективы реализации «тактики малых шагов» и мер по укреплению доверия между берегами Днестра до конца текущего года.

– Клаус Нойкирх предложил экспертную помощь ОБСЕ для оценки технического состояния складов с боеприпасами в селе Колбасна приднестровского региона, учитывая имеющийся у Организации опыт в этом вопросе, – сообщил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.