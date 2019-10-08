Игорь Додон обсудил вопросы молдавско-российского стратегического партнерства с послом РФ в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили текущие вопросы молдавско-российского стратегического партнерства, наметили дальнейшие действия в рамках двусторонней повестки.

– С удовлетворением констатировали активизацию контактов на уровне президентов, законодательных органов и министерств иностранных дел наших государств. Дали высокую оценку прошедшему в сентябре заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второму Молдавско-российскому экономическому форуму. Кроме того, подчеркнули важность взаимодействия Республики Молдова и Российской Федерации на площадке Евразийского Экономического союза по итогам прошедшего в Ереване саммита и в рамках Содружества Независимых Государств в контексте начинающегося 10 октября Совета глав государств в Ашхабаде, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.