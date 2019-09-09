Игорь Додон обсудил свой предстоящий визит в США с послом этой страны в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон обсудил свой предстоящий визит в США с послом этой страны в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провел рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили повестку двусторонних отношений и указали на необходимость их дальнейшего углубления по важнейшим стратегическим вопросам.

– В завершение беседы обсудили мой предстоящий в конце сентября рабочий визит в США, где планируется выступление на Генеральной Ассамблее ООН и проведение двусторонних встреч, в том числе с представителями американской администрации, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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