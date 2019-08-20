Игорь Додон обсудил с Дереком Хоганом свой предстоящий визит в США (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон обсудил с Дереком Хоганом свой предстоящий визит в США (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел во вторник рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили повестку двусторонних отношений, пришли к общему мнению о необходимости их интенсификации по всем важнейшим направлениям.

– Отдельно рассмотрели детали моего предстоящего в сентябре рабочего визита в США, где пройдет первое с 2005 года выступление Президента Республики Молдова на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется также проведение двусторонних встреч с зарубежными лидерами, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенного разговора. 

В ходе беседы с американским послом Игорь Додон подтвердил приверженность Администрации Президента стратегии взвешенной внешней политики в условиях более тесного конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти Республики Молдова.

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