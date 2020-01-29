Игорь Додон обсудил реформу юстиции с Генеральным секретарем Совета Европы (ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Страсбурге с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Глава молдавского государства поздравил её с избранием на пост генсека СЕ и заверил в поддержке со стороны Молдовы в выполнении её миссии.

Игорь Додон высоко оценил диалог между РМ и СЕ и проявляемый к событиям в нашей стране интерес. В то же время он приветствовал необходимую конструктивную критику в отношении прилагаемых властями Молдовы усилий.

– Подтвердил, что реформа юстиции является приоритетом номер один для нынешней власти, в связи с чем была выражена поддержка специально созданной для этого рабочей группе. Нам требуется помощь в определении проекта Стратегии реформы юстиции, а также для развития концепции оценивания судей и прокуроров согласно существующим стандартам и подготовки поправок в Конституцию. Отметил, что при общих усилиях у нас есть уникальный шанс двигаться в правильном направлении, – написал президент Молдовы на своей странице в соцсети.

Поскольку в нынешнем году отмечается 25-летие со дня вступления РМ в Совет Европы, Игорь Додон направил госпоже Пейчинович-Бурич приглашение посетить Кишинёв 18-20 мая 2020 года.