Игорь Додон обсудил двустороннее сотрудничество с президентом Азербайджана (ФОТО, ВИДЕО)

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Вторая рабочая встреча в Ашхабаде у Игоря Додона состоялась с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В рамках беседы стороны подтвердили интерес к дальнейшему продвижению двустороннего политического диалога на различных уровнях и во всех областях на благо наших народов.

Игорь Додон дал положительную оценку проведению Бакинского Глобального Форума, в котором молдавский президент имел честь участвовать и в прошлом, и в нынешнем году. Такого рода мероприятия, по мнению главы государства, дают реальную возможность для более результативного общения международного сообщества о положении дел и путях разрешения тех или иных проблем. Игорь Додон рассматривает возможность участия и в восьмом Форуме, который пройдет в Баку 12-14 марта 2020 года.

– Говоря о сотрудничестве в торгово-экономической области, отметил, что несмотря на определенную положительную тенденцию, которая наметилась в последнее время в двусторонней торговле, приходится констатировать, что данный объем не отражает в полной мере возможности сотрудничества наших государств в данной сфере. Это обусловливает необходимость выработки конкретных шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Особо подчеркнул наш интерес в реализации совместных инвестиционных проектов, в создании совместных предприятий, участии азербайджанских предпринимателей в работе свободных экономических зон, индустриальных парков, в специализированных выставках в нашей стране, в сотрудничестве в транспортной и энергетической сферах и других, – отметил он.

Ввиду того, что последнее заседание Межправительственной молдавско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) состоялось в Кишиневе еще в 2012 году, Игорь Додон выразил готовность к организации в ближайшее время очередного, 4-го заседания, и проведения на площадке МПК двустороннего бизнес-форума. Президент РМ также поблагодарил Ильхама Алиева за помощь, оказанную Республике Молдова, особенно за проекты в области культуры и образования, реализованные в Гагаузской автономии через Фонд имени Гейдара Алиева. Так, в Чадыр-Лунге, вследствие личной договоренности, достигнутой с Ильхамом Алиевым в 2017 году, завершается строительство культурно-образовательного центра, рассчитанного на занятия музыкой и другими видами искусства для 700 детей из региона.

В завершение беседы глава нашего государства подтвердил приглашение Президенту Азербайджанской Республики посетить Республику Молдова с официальным визитом, что станет хорошей возможностью детально обговорить актуальные вопросы молдавско-азербайджанских отношений.