Игорь Додон: Нельзя жертвовать экономикой ради геополитики

Глава государства опубликовал статью в авторитетном кишиневском издании «Экономическое обозрение Логос-Пресс» о внешнеэкономических проблемах Республики Молдова.

Республика Молдова – страна с малой экономикой. Наша страна расположена на границе двух крупных интеграционных проектов, но ее развитие не должно зависеть от политических игр внутренних и внешних сил. Сверхзадача руководства Молдовы – обеспечить поступательность экономического развития страны и предотвратить массовый исход граждан. Для выполнения этой задачи необходим взвешенный подход к внешнеэкономической деятельности, где не должно быть места «перекосам» и поспешным необдуманным действиям.

Географическое положение Молдовы дает нам ряд преимуществ. В частности, Молдова является естественным транспортным и логистическим хабом, но для его развития и расширения нужно приложить немало усилий. Республика Молдова – это страна с чрезвычайно открытой экономикой. По данным Всемирного банка, за последние пять лет внешнеторговый оборот товаров и услуг по отношению к ВВП в среднем стабильно превышает 120%.

2000-

2008 2009-

2014 2015-

2017 Среднегодовой темп роста ВВП 6% 5,4% 2,8% Объем прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП 7% 3,1% 2,2% Среднегодовой рост экспорта,

ВСЕГО 16% 13% 1% Среднегодовой рост экспорта в ЕС 22% 13% 9%

Для сравнения: примерно такая же ситуация в Республике Беларусь и Киргизии. В РФ это соотношении составляет около 50%, Казахстане и Армении – чуть более 60 и 70% соответственно. В Румынии – около 80%, Турции 50%, Украине и Грузии около 100%, Болгарии около 130%, в Латвии 120%, Литве и Эстонии около 160%.

В этих условиях функционирование молдавской экономики и социальной сферы в значительной степени зависит от внешнеэкономических связей. А значит, особую важность приобретает правильность настройки внешнеторговых приоритетов. В этом контексте можно выделить три этапа в экономической истории Республики Молдова:

– 90-е годы. Было естественным, что после распада СССР доля стран СНГ в молдавском экспорте превышала 70%. У стран ЕС было 20-30%, а у третьих стран (Китай, Турция, США) – 6-9%.

– 2000-2008 годы. На этом этапе опять же логичным и обоснованным было увеличение доли стран Евросоюза и третьих стран и соответствующее сокращение доли стран СНГ. Тем не менее, к середине нулевых годов сложился определенный дуализм – двухвекторное внешнеэкономическое развитие Молдовы. На страны СНГ тогда в среднем приходилось, соответственно 46% молдавского экспорта, на Евросоюз – 45% и третьи страны – 9%.

– в 2009 году произошла смена власти – внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты кардинально изменились. Начала меняться и география молдавского экспорта. В 2013 году доля стран СНГ сократилась до 38% (РФ до 26%), а стран ЕС выросла до 47%, в третьи страны выросла до 15%. Еще более изменилась ситуация после подписания Соглашения об ассоциации летом 2014 года. Из программ трех правительств после 2014 года исчез пункт о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. В результате в 2017 году доля стран СНГ снизилась до 19% (РФ до 11%), а стран ЕС увеличилась до 66%. Такое кардинальное изменение внешнеторговых приоритетов серьезно отразилось на экономике Молдовы.

Если сокращение доли стран СНГ и РФ в молдавском экспорте, соответственно, с 70% и 60% в середине 90-х до 50% и 32% в 2005 году было следствием естественных региональных процессов, то дальнейшее снижение до 19% (страны СНГ) и 11% (РФ) в 2017 году – это уже явное следствие искусственно насаждаемых решений. Последствия неприятны: сократились темпы роста экономики и объемы экспорта, снизились объемы иностранных инвестиций. Как следствие, снизился уровень жизни населения.

Вот красноречивые цифры: в 2000-2008 годах, когда было обеспечено двухвекторное развитие Молдовы, рост совокупного объема экспорта, как и экспорта в страны Евросоюза, был двузначным – 16,4% и 22,2% соответственно. А после подписания Соглашения об ассоциации среднегодовой темп роста экспорта в ЕС сократился до 8,9%, т.е. в 2,5 раза.

Наименование 2017/

2013 2017/

2016 2015-

2017 Яблоки 119% 200% 2,8% Персики, абрикосы, слива 106% 114% 2,2% Морковь, красная свекла В 8,4 раза В 3,9 раза 1% Виноград 171% 167% 9%

Предвидя негативный сценарий, группа молдавских экономистов (Елена Горелова, Владимир Головатюк, Михаил Пойсик и др.) в 2014 году провела исследование на тему альтернативного вектора развития – «Об экономических последствиях присоединения Молдовы к Таможенному союзу». На основе детального анализа товарной структуры экспорта-импорта в разрезе стран Таможенного Союза (ныне Евразийского Экономического союза) и Евросоюза эксперты пришли к главному выводу: экономические агенты стран ТС (ЕАЭС) не являются конкурентами молдавскому бизнесу ни на внутреннем рынке Молдовы, ни на рынке РФ в частности. Иными словами, то, что мы импортируем из РФ и других стран ЕАЭС, не «ломает» наш рынок и не «убивает» нашего производителя! А на товары, которые мы экспортируем на российский рынок, есть устойчивый спрос.

Чего нельзя сказать о компаниях из других европейских стран. Прямым следствием подписания в 2014-2017 документов о свободной торговле, о чем неоднократно предупреждали экономисты, стало увеличение импорта из стран ЕС и Турции, что в значительной мере «убивает» молдавского производителя. Этому способствовала и продолжает способствовать позиция молдавского правительства и «проевропейского» большинства в парламенте.

Вместе с тем, вывоз традиционно экспортных товаров не растет, во всяком случае, так как обещали при подписании Соглашения. Если и растет, то лишь сельскохозяйственное сырьё и зерно. Это наблюдается по многим товарным позициям, но наиболее наглядно проявилось по подсолнечному маслу. Так, в 2015-2017 годах экспорт этого продукта в ЕС сократился на 25%, зато экспорт семян подсолнечника вырос практически в 4 раза (362%). При этом импорт масла вырос (в 2016-2017 гг.) в 9 раз. В Молдове практически загублена маслобойная промышленность, которая наряду с винодельческой была нашей гордостью.

Такая практика продолжается и в 2018 году: за январь-февраль экспорт семян подсолнечника вырос на 70%. Ровно на столько же увеличился и импорт подсолнечного масла из ЕС. Вот несколько таких же тревожных показателей: в 2017 году Молдова ввезла из ЕС и Турции 50 тыс. тонн овощей (80% приходятся на ЕС), что в четыре раза больше показателей предыдущего года. За первые два месяца 2018 года уже зафиксирован двукратный рост импорта в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Наименование 2017/

2013 2017/

2016 2015-

2017 Вино (временные ограничения введены в сентябре 2013 года) К 2012 году – 59% 2017 к 2016 – 115%. 2,8% 2017 к 2014 – 175% 106% 114% 2,2% Овощи, ВСЕГО 48% В 11 раз 1% Плодоовощные консервы 20% 65% 9%

В 2017 году Молдова импортировала из ЕС более 15 тыс. тонн мяса птицы (около 15% его производства в РМ), более 7 тыс. тонн свинины и говядины (7% производства) и 21 млн. яиц. Рост импорта мяса составил 65%, птицы 26% и яиц 31%. Рост продолжился и в 2018 году: за два первых месяца импорт мяса вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это негативно влияет на ситуацию в животноводстве. При этом в 2017 году Молдова импортировала из ЕС почти 23 тыс. тонн молочной продукции; с 2015 года импорт этой продукции из ЕС вырос почти в 5 раз. Кроме того, Молдова ввозит более 6 тыс. тонн молочной продукции из Украины, что тоже бьет по этому сектору экономики.

С другой стороны, за счет увеличения экспорта в Российскую Федерацию в 2017 году по ряду товарных позиций превышен показатель, который был до введения временных ограничений:

По этим позициям пока не удалось восстановить уровень до введения временных мер:

В 2014-2017 годах Республика Молдова потеряла реальной экспортной выручки (кумулятивно) на сумму около 2 млрд долларов США. А от увеличения экспорта в ЕС мы за этот же период получили дополнительно лишь 460 млн долларов США. То есть чистые потери составили более полутора миллиардов долларов.

Что касается экспорта вина в ЕС, власти РМ заявляют об успехах, но показатели 2017 года составляют всего 44 млн долларов, в то время как в 2005 году Россия закупала молдавского вина на 250 млн долларов. Поэтому нельзя утверждать, что европейский рынок когда-либо станет альтернативой российскому рынку.

В то же время важно понять, какие товарные группы представлены в молдавском экспорте на рынок Евросоюза. В основном это пять товарных групп: зерно и семена подсолнечника – 25% прироста; автомобильные кабели, мебель, одежда, обувь – в сумме около 50% прироста. Проблема в том, что эти товары производятся из сырья, поставленного из Евросоюза, то есть 90% вывозимого туда товара – это на самом деле технологический реэкспорт.

Выводы в этой ситуации очевидны:

Молдове нужна взвешенная и сбалансированная внешнеэкономическая политика, нужно и можно иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком, исходя из наших национальных интересов.

переориентация молдавской экономики на Европейский Союз в угоду геополитическим проектам носит искусственный характер и наносит местному производителю колоссальный ущерб.

нужно срочно добиваться возвращения на традиционные рынки стран СНГ и ЕАЭС (именно для этого Молдова и получила статус наблюдателя при ЕАЭС),

нужны дополнительные меры для привлечения инвестиций, поддержки отечественных производителей и защиты внутреннего рынка.

Паритет между Востоком и Западом – это главный постулат внешней политики администрации Президента и Партии социалистов, но такой паритет должен быть соблюден и в экономике.

Только строгий учет национальных интересов может гарантировать процветание нашей экономики и благополучие наших граждан. Это неотъемлемое объективное условие поступательного развития Республики Молдова.