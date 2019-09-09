Игорь Додон не допустил роста тарифа на газ на 50%: в этом году цена не изменится, а в следующем может даже снизится (ВИДЕО)

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Политические решения, принятые НАРЭ по указке Демпартии в предвыборных целях, могли привести к тому, что тариф на газ для конечного потребителя в Молдове мог вырасти на 40-50%. Главе государства удалось не допустить этого. Благодаря договоренностям Игоря Додона с Владимиром Путиным, достигнутым в результате визита молдавского президента в Москву, стоимость топлива в этом году не вырастет, а в следующем может даже снизится. Подробнее об этом глава государства рассказал в рамках пресс-конференции.

– После политических решений, принятых по настоянию ДПМ в прошлом году перед выборами, в действующий на сегодняшний день тариф на газ включена закупочная цена в размере 178 долларов за тысячу кубометров. На самом же деле цена за первый триместр составляет 235 долларов за тысячу кубов. То есть, разница примерно в 58 долларов должна была быть дополнительно включена в тариф, иначе по-другому она не оплачивается. Рост тарифов внутри страны должен был бы составить 40-50%. Это реальные цифры, о которых знают специалисты, – сказал Додон.

Однако главе государства удалось добиться того, чтобы цена на газ для конечного потребителя не выросла. Уже с 1 октября стоимость тысячи кубов газа для нашей страны сократится на 10-15 долларов, что позволит не повышать тариф на газ внутри Молдовы в этом году. Более того, механизм, о котором глава государства договорился с руководством России и “Газпрома”, позволит существенно снизить цену, начиная с будущего года.

– Согласно нашей договоренности с Владимиром Путиным, с 1 января цена на газ может быть на 45-40 долларов ниже, а с 1 апреля – еще на 70 долларов ниже. Таким образом, механизмы, о которых мы договорились и которых должны быть внедрены “Молдовагаз” и “Газпромом” позволяют нам в этом году не повышать тарифы, а в следующем даже снизить тариф, – отметил Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что, как он и предполагал, удалось найти и внутренние резервы в “Молдовагаз”. Были пресечены неясные растраты в сотни миллионов леев, пояснил он.

– Конечный потребитель не должен почувствовать повышения тарифа. И не почувствует, – сказал он.