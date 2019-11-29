Игорь Додон назначил Александра Стояногло новым генеральным прокурором Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон назначил Александра Стояногло новым генеральным прокурором Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня глава государства подписал соответствующий указ. 

Будучи наделенным конституционными полномочиями назначать генерального прокурора, президент согласился с решением Высшего совета прокуроров, принятым после конкурса, законно проведенного в рамках параметров демократии и верховенства закона. Назначение генерального прокурора является долгожданным моментом для всего общества, чтобы найти выход из тупика, в котором оказалась прокуратура. В текущий период Республика Молдова не может позволить себе поддерживать ключевой институт в полу-функциональном режиме, отметил президент на своей странице в соцсети.

– Генеральной прокуратуре будет гарантирована полная независимость, и все процессы останутся вне политики. Генеральный прокурор является законным представителем и несет ответственность перед страной и ее гражданами. Это подразумевает, что он будет иметь дело с ожиданиями общества, особенно в отношении резонансных дел, касающихся кражи денег из банковской системы, ландроматом и другими экономическими преступлениями. Общество ждет конкретных действий в отношении концессии государственных активов, особенно Международного аэропорта Кишинева, – добавил Игорь Додон. 

Глава государства подчеркнул, что, как общество, так и международное сообщество требуют законных оценок и подходов к произвольным арестам, считая их в большинстве случаев преувеличенной и неоправданной мерой. Однако это не инструмент мести, а исключительная мера, которая доступна только тогда, когда другие меры недостаточны для устранения рисков, отметил он.

– Граждане хотят видеть в повестке дня Генерального прокурора обсуждаемую сейчас тему, касающуюся проверки прокуроров. Всё должно быть выполнено в соответствии с конституционными параметрами и международными стандартами, рекомендованными партнерами по развитию Республики Молдова. Общество требует заверений в отношении того факта, что прокуратура будет назначать исключительно прокуроров с безупречной репутацией, порядочных, преданных делу в духе меритократии и профессионализма. Наконец, разногласия общества в отношении специализированных прокуратур должны быть услышаны и разрешены по букве закона. Тем не менее, как деятельность Антикоррупционной прокуратуры, так и PCCOCS требуют динамизации и пересмотра в рамках закона, они больше не могут выполнять роль пугающей силы для бизнес-среды и оппозиционных партий, – подытожил он. 

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