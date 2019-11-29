Игорь Додон назначил Александра Стояногло новым генеральным прокурором Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня глава государства подписал соответствующий указ.

Будучи наделенным конституционными полномочиями назначать генерального прокурора, президент согласился с решением Высшего совета прокуроров, принятым после конкурса, законно проведенного в рамках параметров демократии и верховенства закона. Назначение генерального прокурора является долгожданным моментом для всего общества, чтобы найти выход из тупика, в котором оказалась прокуратура. В текущий период Республика Молдова не может позволить себе поддерживать ключевой институт в полу-функциональном режиме, отметил президент на своей странице в соцсети.

– Генеральной прокуратуре будет гарантирована полная независимость, и все процессы останутся вне политики. Генеральный прокурор является законным представителем и несет ответственность перед страной и ее гражданами. Это подразумевает, что он будет иметь дело с ожиданиями общества, особенно в отношении резонансных дел, касающихся кражи денег из банковской системы, ландроматом и другими экономическими преступлениями. Общество ждет конкретных действий в отношении концессии государственных активов, особенно Международного аэропорта Кишинева, – добавил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что, как общество, так и международное сообщество требуют законных оценок и подходов к произвольным арестам, считая их в большинстве случаев преувеличенной и неоправданной мерой. Однако это не инструмент мести, а исключительная мера, которая доступна только тогда, когда другие меры недостаточны для устранения рисков, отметил он.

– Граждане хотят видеть в повестке дня Генерального прокурора обсуждаемую сейчас тему, касающуюся проверки прокуроров. Всё должно быть выполнено в соответствии с конституционными параметрами и международными стандартами, рекомендованными партнерами по развитию Республики Молдова. Общество требует заверений в отношении того факта, что прокуратура будет назначать исключительно прокуроров с безупречной репутацией, порядочных, преданных делу в духе меритократии и профессионализма. Наконец, разногласия общества в отношении специализированных прокуратур должны быть услышаны и разрешены по букве закона. Тем не менее, как деятельность Антикоррупционной прокуратуры, так и PCCOCS требуют динамизации и пересмотра в рамках закона, они больше не могут выполнять роль пугающей силы для бизнес-среды и оппозиционных партий, – подытожил он.