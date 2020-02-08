Игорь Додон навестил несколько многодетных семей в Хынчештском районе (ФОТО)

Игорь Додон навестил несколько многодетных семей в Хынчештском районе (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон с супругой навестили несколько многодетных семей в Хынчештском районе. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети. 

Игорь Додон рассказал, что Николай и Анжела Ташка из села Чучулень с большой любовью растят троих детей. Хотя они умело ведут хозяйство, семья с трудом справляется с житейскими проблемами, так как они безработные. В связи с этим президент Молдовы решил оказать им помощь с трудоустройством.

А в селе Дрэгушень глава государства навестил семью Николая и Лилии Мотря. Семья воспитывает троих детей и ждёт четвертого.

– Пожелал обеим семьям здоровья, мира и любви, подарив им от имени Благотворительного фонда Din Suflet книги, игрушки и продукты питания, – написал Додон.

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