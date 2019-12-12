Игорь Додон навестил многодетные семьи и супругов-долгожителей в рамках визита на север страны (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение поездки по стране и в связи с отмечаемым в Республике Молдова Годом семьи Игорь Додон навестил пару супругов-долгожителей Георгия и Зинаиду Пелиных, которые в этом году отмечают 50 лет совместной жизни. Глава государства искренне поздравил их с золотой свадьбой, выразив им уважение за мудрость и терпение, которые они пронесли через полстолетия.

После этого он навестил семью Плэмэдялэ в городе Бельцы. Супруги с большими трудностями растят пятерых детей: девочку и четырех мальчиков в возрасте от двух месяцев до десяти лет. Мама не трудоустроена, поскольку заботится о детях, и единственным добытчиком в семье является отец, работающий в местной фирме и имеющий серьезные проблемы со здоровьем, поэтому значительная часть доходов семьи тратится на лекарства. К тому же им предстоит вернуть кредит, взятый на приобретение квартиры.

От Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” семье была оказана финансовая помощь, подарены игрушки, книги и сладости. В скором будущем семья получит также две двухъярусные кровати для детей.

Кроме того, как было обещано ранее, Игорь Додон навестил семью Паскарь в селе Суворовка Фалештского района. В конце октября они побывали в администрации президента, и им была оказана необходимая помощь. Эта семья, где растут 11 детей, была вынуждена продать корову-кормилицу, чтобы вернуть государству социальную помощь в размере 6 тысяч леев, ранее выданную им для лечения одной из дочерей, попавшей в реанимацию. Все 13 членов семьи ютятся в двух маленьких комнатах, в трудно вообразимых условиях. Исходя из затруднительной ситуации, в которой находится семья, президент обещал оказать им помощь и найти более просторное жилье вблизи города Бельцы.

В завершение рабочей поездки по стране глава государства навестил семью Чутак в селе Магдачешты Криулянского района. Три месяца назад Татьяна родила четверню, но вместе с радостью пришли хлопоты, обязанности и нужды семьи.

Так, от Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” семье было передано детское питание, игрушки, колыбели, телевизор и другие необходимые предметы. Игорь Додон поздравил супругов Чутак с Годом семьи и новогодними праздниками, призвал их оставаться всегда такой же сплоченной семьей, в которой царят улыбки, благополучие и взаимоуважение.





