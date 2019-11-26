Игорь Додон навестил многодетную семью в Копчаке и пообещал оказать помощь в переезде в новый дом (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Копчак Гагаузской автономии Игорь Додон навестил семью Николая и Валентины Ботезат, которые воспитывают шестерых детей в возрасте от трех до 14 лет.

Семья Ботезат живет скромно, с трудом сводя концы с концами, поскольку Валентина в декретном отпуске, и единственный доход семьи – это по большей части заработок Николая, который трудится в колхозе трактористом. Помимо этого, владельцы дома, который семья арендует, намерены выставить его на продажу и потому требуют в кратчайшие сроки освободить жилплощадь.

От Благотворительного фонда первой леди «Din suflet» Игорь Додон подарил семье игрушки, книги и другие нужные вещи. В то же время он сообщил, что приложит все усилия, чтобы оказать им помощь в переезде в ближайшее время на новое место жительства.