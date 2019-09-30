Игорь Додон направил телеграмму соболезнования Эмманюэлю Макрону

От имени народа Республики Молдова и от себя лично глава государства выразил искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной экс-президента Жака Ширака, исключительной личности, символической фигуры Французской Республики, сторонника мира и солидарности между народами.

– Жак Ширак завоевал симпатии соотечественников и всего мира благодаря важному вкладу, который он внес в продвижение гуманизма и общечеловеческих ценностей. Молдо-французские дружественные отношения получили значительный импульс после официального визита Жака Ширака в нашу страну в период, когда у нас возрождалась демократия и уважение основных прав человека. В эти тяжелые моменты мы рядом со скорбящей семьей и всем французским народом, – отметил Игорь Додон в своем послании на имя Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона.