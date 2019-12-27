Игорь Додон направил соболезнования президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой

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Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня близ Алма-Аты.

– До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в районе Алма-Аты самолета, жертвами которого стали взрослые и дети. От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему народу Казахстана и прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с Вами и заверяем Вас в нашей полной поддержке, – отметил Додон.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого были 98 человек, разбился после взлета близ Алма-Аты. При крушении погибли 12 человек. В больницы Алма-Аты доставили 53 пострадавших, в том числе девять детей.