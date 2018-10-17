Игорь Додон наградил Реджепа Тайипа Эрдогана Орденом Республики (ВИДЕО)

Высшая государственная награда Молдовы была вручена турецкому президенту по окончании совместного брифинга глав государств.

Орден Республики был присвоен Игорем Додоном его турецкому коллеге “в знак глубокой признательности за особые заслуги в развитии и консолидации дружественных отношений, взаимопонимания и сотрудничества по различным направлениям между Турцией и Республикой Молдова и за существенный вклад в оказание важной помощи нашей стране”.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган пребывает с двухдневным официальным визитом в нашей стране по приглашению Игоря Додона.