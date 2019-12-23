Игорь Додон наградил лучших шахматистов уходящего года (ФОТО)

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В качестве президента Шахматной федерации Молдовы Игорь Додон принял участие в церемонии вручения премий лауреатам федерации в уходящем году.

С особым удовольствием глава государства вручил 42 премии лучшим игрокам, тренерам, арбитрам и организаторам мероприятий. От всего сердца он поздравил всех лауреатов, а также любителей шахмат, пожелал им красивых достижений, здоровья и благополучия в наступающем году.

– Отмечу, что в 2019-м было проведено 32 национальных соревнования. Наши шахматисты приняли участие в 20 международных состязаниях, а в Национальном шахматном турнире среди школьников «Белая ладья» состязались более 200 команд. Кроме того, Шахматная федерация впервые организовала Международный турнир памяти Вячеслава Чебаненко с участием чемпионов из Израиля, Беларуси, Грузии и Румынии, а также шести шахматистов национальной сборной Республики Молдова. Шахматная федерация гордится достигнутыми результатами и будет прилагать дополнительные усилия для популяризации шахмат и получения новых красивых результатов в будущем, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.