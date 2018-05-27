Игорь Додон на острове Валаам помолился за Молдову (ФОТО)

Сегодня, когда православные верующие отмечают Троицын День, он же Пятидесятница, а в народе праздник называют еще Великим Воскресеньем, президент Молдовы вознёс молитвы за нашу страну, находясь в святых местах, на острове Валаам, который называют также «Северным Афоном».

– Сегодняшний праздник знаменует Схождение Духа Святого на Святых Апостолов и наравне с Пасхой является самым древним христианским праздником, отмечаемым еще со времен Святых Апостолов, – отметил Додон.

Здесь, в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре, Владыка, епископ Троицкий Панкратий передал частичку мощей великого святого этой обители, преподобного Антипы Валаамского – уроженца Молдовы. Игорь Додон намерен передать ее одному из монастырей Молдовы.

По словам главы молдавского государства, очень важно, чтобы в Молдове знали о её уроженцах – великих подвижниках православной веры.

Игорь Додон поздравил с праздником всех граждан страны и особенно жителей населенных пунктов, отмечающих сегодня храмовые праздники.