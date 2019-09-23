Игорь Додон: Молдова откажется от антироссийской политики (ВИДЕО)

В Молдове откажутся от антироссийской политики, заявил президент страны Игорь Додон. Речь идет о ситуациях, когда российским журналистам и инвесторам запрещали приезжать в Молдову. Глава государства также отметил, что наша страна заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем, передает телеканал “Россия 24”.

– Мы не будем дружить с кем-то против кого-то. Мы будем проводить взвешенную внешнюю политику. Да у нас есть некоторые соглашения с Западом, с Европейским союзом. Мы их будем безусловно выполнять. Но мы настаиваем на возобновлении политического, экономического, стратегического диалога — партнерства с РФ, – сказал он.

Глава государства уверен: сбалансированная внешняя политика — единственно правильный выход для Республики Молдова.

– Кстати, я об этом говорил и в Москве в течение последних недель, я говорил об этом и в Брюсселе, где я встречался с руководством Европейской комиссии, Европейского парламента неделю назад. Я это говорил генсекретарю НАТО, с которым я встречался и сказал, что Молдова не будет входить в НАТО. Мы нейтральная страна. Столтенберг публично сказал, что уважает наш выбор. НАТО нам не надо. Все это понимают. Об этом я буду говорить на этой неделе, когда буду участвовать на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Буду выступать. Впервые президент за последние 10-15 лет — на Ассамблее ООН. Я думаю, что в целом коалиция сохраняет баланс для Молдовы и дает хорошие шансы изменить качество жизни в Молдове, – подытожил он.