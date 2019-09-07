Игорь Додон и Владимир Путин провели рабочую встречу в Кремле (ВИДЕО)

Главы двух государств обсудили весь комплекс молдавско-российских отношений, в том числе вопрос поставок природного газа в Республику Молдова и его транзита через Украину.

Кроме того, они поговорили о развитии двусторонних торгово-экономических отношений, о приднестровском урегулировании и внешнеполитической повестке нашей страны.

– Очень рад Вас видеть, Игорь Николаевич! Мы встречаемся всегда с пользой. Очень рад тому, что ситуация в Молдове стабилизировалась, и есть возможность использовать эту стабильность для развития экономики и наших двусторонних связей. Рад возможности обо всем этом с вами сегодня поговорить, – сказал Владимир Путин, приветствуя Игоря Додона в Кремле.

Глава нашего государства, в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за возможность обсудить двусторонние вопросы, а также за то, что ранее российский лидер поддержал мирный процесс смены власти в нашей стране.

– То, что произошло в Молдове в начале июня, – это новый шанс для развития страны. Это и внутренний консенсус, но очень важен внешнеполитический консенсус основных геополитических игроков, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что “с июня в наших двухсторонних отношениях уже есть изменения к лучшему, есть контакты на всех уровнях, потому что раньше с молдавской стороны президент занимался молдавско-российской повесткой”.