Игорь Додон и Реджеп Тайип Эрдоган начали двустороннюю встречу в президентуре

Главы государств пообщаются в формате тет-а-тет, а затем и в расширенном формате.

После беседы Игорь Додон и высокий гость подпишут совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между Республикой Турция и Республикой Молдова и проведут брифинг для прессы. Также состоится церемония открытия инаугурационной плиты в честь сдачи в эксплуатацию здания президентуры. Кроме того, главы государств посадят деревья во дворе здания.

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