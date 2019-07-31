Игорь Додон и пропрезидентская ПСРМ – безоговорочные лидеры доверия граждан (ОПРОС)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов остаются уверенными фаворитами граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Электоральный барометр – июль 2019”, которые были представлены сегодня в столице.

В частности, Президент Республики Молдова Игорь Додон занимает первое место в рейтинге доверия граждан политикам страны с 32,3%. На втором месте – премьер-министр Майя Санду, доверие к которой испытывают 17,5 опрошенных. Следом – вице-премьер Андрей Нэстасе с 4,3% и председатель парламента Зинаида Гречаный с 3,9%. Таким образом, наибольшее доверие жители Молдовы испытывают к первым лицам государства, сформировавшим новую власть в стране.

Кроме того, пропрезидентская Партия социалистов лидирует в рейтинге доверия граждан политическим партиям с более чем 50%. Это значит, что каждый второй житель Молдовы доверяет ПСРМ. На втором месте – партия “Действие и солидарность”, на третьем – платформа “Достоинство и правда”. При этом, наименьшее доверие граждане испытывают к партии “Шор” и к ДПМ.

ПСРМ занимает первое место на парламентских выборах

Исследование также показало, что если бы в Молдове в это воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, первое место на них заняла бы Партия социалистов с 41,9% голосов избирателей. На втором расположилась бы партия “Действие и солидарность” с 29,3%, а на третьем – платформа “Достоинство и правда” с 8,2%. В парламент также прошла бы Демократическая партия с 8,1%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

В исследовании “Электоральный барометр – июль 2019” , проведенном компанией “IData – Date Inteligente”, приняли участие 1825 граждан. Максимальная погрешность составляет +/- 2,29%.