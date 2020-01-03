Игорь Додон и Ион Кику провели рабочую встречу (ФОТО)

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Этим утром президент и премьер-министр провели рабочую встречу. Стороны обменялись мнениями о ситуации в стране в начале наступившего года и обозначили планы на ближайшие месяцы.

В частности, Игорь Додон и Ион Кику уделили особое внимание вопросу единовременной выплаты пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан социальной помощи и компенсации в размере 700 леев. Кроме того, они говорили о начале проведения тендеров на реконструкцию более 300 км дорог. Сами дорожные работы планируется начать весной.

Отдельным вопросом дискуссии стала реализация в ближайшие недели ряда президентских инициатив, направленных на улучшение качества жизни населения в сельской местности.

Глава государства и глава кабинета министров провели также обмен мнениями об имплементации основных намеченных реформ, в особенности реформы юстиции, проект которой будет в скором времени вынесен на обсуждение и направлен партнерам по развитию, в том числе в Венецианскую комиссию, для проведения экспертизы.

